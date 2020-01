Gewonde kat zit al drie dagen vast in muur van Utrechts café, reddingspogingen lopen uit op niets

Een gevluchte gewonde kat zit al dagenlang vast onder een café in de Vogelenbuurt in Utrecht. Pogingen om het dier te pakken te krijgen zijn tot dusver op niets uitgelopen. Het Huisdieren Meldpunt ziet de situatie met lede ogen aan. ,,Als ze mij zeggen dat ik hem eruit mag halen, dan doe ik dat direct.”

Het dier is donderdag geraakt door een auto op de Hopakker, waarna hij wegvluchtte in een opening onder kroeg O’Leary's. Ook met eten en water blijkt het dier niet te vermurwen: er is geen beweging te krijgen in de witzwarte kat.

Gewond

,,Ik weet niet wat ze mankeert, misschien heeft ze wel beide poten gebroken”, zegt Bea Keijzer van Stichting Huisdieren Meldpunt Utrecht. Ze baalt van de situatie en kan zich maar moeilijk voorstellen dat de ruimte niet op de een of andere manier te bereiken is. ,,Via een luik bijvoorbeeld, waarmee je ook bij de riolering of de biervaten van het café komt.”

Maar bij de kroeg weten ze ook niet hoe de kat te redden is, staat ook op sociale media te lezen. ,,Ze gaan de muur niet slopen en ook de politie en de brandweer kunnen niets doen”, zegt Keijzer. ,,Triest.” Mogelijk is de kat van een buurtbewoner aan de overkant van de kroeg, die een kat mist. Maar zeker is dat niet, zolang het nog onduidelijk is om welke kat het precies gaat.

Reddingsactie

Ondertussen hoopt Keijzer dat een nieuwe reddingsactie alsnog slaagt, met medewerking van de café-eigenaren. ,,Ik ben al langs geweest en heb gebeld. Als ik mag, dan haal ik hem er meteen uit. Heel vervelend dit.”