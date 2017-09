Gezinnen en ouderen met weinig geld krijgen meer te besteden in Lopik

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad later deze maand met deze maatregelen in te stemmen. Een van de redenen is dat vanuit de gemeenteraad – onder meer door de PvdA – en de rijksoverheid extra aandacht gevraagd wordt voor kinderen in armoede. Ook signaleert Lopik dat sommige inwoners die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen niet om ondersteuning vragen, terwijl zij daar wel recht op hebben.

,,Dat is een beetje inherent aan de cultuur onder met name ouderen in Lopik’’, zegt burgemeester Jan Pieter Lokker. ,,Mensen hangen het niet aan de grote klok als ze moeten worstelen om rond te komen. Ouderen zijn niet snel geneigd om hulp te vragen. Door extra voorlichting hopen we hen toch te bereiken. Voor kinderen is het schrijnend als er geen geld is om een computer te kopen, aan schoolactiviteiten mee te doen of lid te zijn van een sportclub. Dan vallen ze erbuiten. Het is voor ons een serieus punt dat mensen kunnen meedoen in de samenleving en we willen dat de drempel daarvoor zo laag mogelijk wordt.’’