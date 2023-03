Gezinnen rondom Jaarbeurs stuiteren tot 06.00 uur mee met groot dancefeest: hoe kan dit gebeuren?

Ding-dong! De wereldbe­roem­de visdeurbel is weer terug bij de Weerdsluis (met dit keer iets speciaals)

De bekende visdeurbel is weer terug. Sinds half 10 vanochtend is de bel weer live te volgen via een onderwatercamera bij de Weerdsluis. Geopend door wethouder Linda Voortman, hoogheemraad Bert de Groot en kinderen van OBS de Koekoek. Dit jaar is het uitzicht net wat anders, er staat namelijk een groot stuk van de eeuwen oude Domtoren voor de camera.