Gezocht: 2 miljoen voor behoud stadsstrand Veenendaal

De SP gaat nog één keer proberen het stadsstrand in Veenendaal te redden. ,,Er moeten toch andere manieren zijn om dat geld ergens vandaan te halen’’, vindt Jan Breur, die daarover donderdag met een voorstel komt in de raad.

,,Bouw ergens een extra verdieping of doe iets anders met het Stadspark. Maar laten we het in elk geval onderzoeken’’, vindt het SP-raadslid. Zijn partij is niet de enige in Veenendaal die het stadsstrand wil behouden, maar is wel de partij die daarvoor bijna 11.000 handtekeningen verzamelde.

Populair

Het stadsstrand in het Veenendaalse centrum bestaat drie jaar en is erg populair geworden. In mei vond een meerderheid in de raad echter dat het te veel geld kost om het te behouden. Het strand ligt op dure bouwgrond in het centrum. Niet bebouwen betekent dat Veenendaal 4 miljoen euro misloopt. Laat je een half stadsstrand liggen met gebouwen erop, dan is het verlies 2 miljoen euro. Dat lijkt momenteel het hoogst haalbare.

Alternatieven

Breur wil onderzoeken of er ergens anders geld gevonden kan worden. ,,Dat hoeft geen heel onderzoek te zijn, maar op het gemeentehuis is genoeg kennis om naar alternatieven te kijken. Het gaat om 2 miljoen euro. Kan er bijvoorbeeld ergens een extra bouwlaag op een groot bouwproject dat extra geld oplevert? Of kan er iets met het stadspark, dat nu vooral een hondenpoepplaats is.’’

Mocht de belangstelling voor het stadsstrand in de toekomst afnemen, dan is er financieel nog geen man overboord. Breur: ,,Dan ligt het op bouwgrond die alleen maar meer waard wordt.’’