Gezocht: freelance journalisten in regio Utrecht en Amersfoort

Op de redactie van het AD in Utrecht en Amersfoort hebben we ruimte voor freelance journalisten.

Wat we zoeken? Freelancers die een dag per week mee willen draaien als verslaggever op onze redactie in Utrecht of Amersfoort. Je gaat aan de slag met het actuele nieuws en alles wat daarmee samenhangt. Daarnaast zijn we ook op zoek naar freelance journalisten die losse artikelen/verhalen voor ons kunnen maken. Je pitcht met enige regelmaat originele ideeën bij ons en gaat bij een akkoord van de chef zelfstandig aan de slag met je onderwerp, op een moment dat het jou uitkomt. Je wordt per artikel betaald.

Wie ben jij? Jij beschikt over een vlotte pen. Jij werkt zelfstandig, snel, maar ook secuur. Je wil dolgraag meters maken bij een toonaangevend nieuwsmedium. Je hebt een journalistieke opleiding afgerond. Je hebt aantoonbare ervaring in de journalistiek en woont in de regio Utrecht/Amersfoort of hebt kennis van dat gebied.

Nog steeds iets voor jou? Stuur dan uiterlijk 31 juli een mail waarin je iets over jezelf vertelt, als het even kan met wat voorbeelden van je eigen werk erbij en je cv naar Marije van ‘t Hoog, de chef van het AD in Utrecht en Amersfoort (marije.van.t.hoog@ad.nl).

