Gezocht: freelance sporteindredacteur en/of sportverslaggever in regio Utrecht en Amersfoort

Drugs en wapens in Houtense woning: 31-jarige bewoner aangehou­den

Dankzij een anonieme tip heeft de politie op maandag 9 mei in een woning op de Hoekcamp, een grote hoeveelheid drugs en wapens in beslag genomen. Een 31-jarige man uit Houten is aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen en wapenbezit.

18 mei