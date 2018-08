Gezochte criminelen Taghi en Razzouki hebben mogelijk nieuw uiterlijk

De twee criminelen worden verantwoordelijk gehouden voor meerdere liquidatieopdrachten en grote lucratieve cocaïnetransporten. De uit Vianen en Utrecht afkomstige criminelen staan op de Nationale Opsporingslijst en worden sinds maart 2018 ook internationaal gezocht. Taghi zou de leider zijn van de organisatie, Razzouki is zijn rechterhand. De twee waren al langer in beeld, maar de jacht is pas echt geopend sinds de Utrechtse kroongetuige Nabil B. naar voren stapte en Taghi (40) en Razzouki (45) beschuldigde van het geven van liquidatieopdrachten. Zo worden de liquidaties op Hakim Chengachi, Ranko Skekic en misdaadblogger Martin Kok aan het tweetal toeschreven.



In het criminele circuit gaan geruchten dat Taghi en Razzouki nog véél meer op hun kerfstok hebben. Politie en justitie gaan er ook vanuit dat de broer van kroongetuige Nabil B. is geliquideerd in opdracht van Taghi en Razzouki: B. werd immers al door hen bedreigd. De Marokkaanse opsporingsdienst heeft Taghi ook in het vizier in verband met de vergismoord op een geneeskundestudent op een terras in Marrakech in november vorig jaar.



De politie weet niet waar de twee gezochte criminelen zich op dit moment bevinden: Mexico, Colombia of Dubai worden genoemd als mogelijke schuilplaatsen. Een groot rechercheteam van de Landelijke Eenheid van de politie maakt al maanden jacht op Nederlands meest gezochte criminelen. De rechercheurs houden er echter sterk rekening mee dat zowel Taghi als Razzouki, van wie inmiddels enkele foto’s door de politie in omloop zijn gebracht, plastische chirurgie hebben ondergaan in de hoop uit de handen van politie en justitie te blijven. ,,Dat is een scenario waar we sterk rekening mee houden'', zegt een bron.