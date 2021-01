Gezond blijven in coronatijd? Iceman Marc neemt elke dag een koud bad en is al jaren niet meer ziek

COLUMN Jerry: ‘2021 wordt een fucking knaljaar!’

2 januari Voor de school aan de Poortstraat, hartje Wittevrouwen, stond op nieuwjaarsdag een lange, blonde Volvoman met twee al even blonde kindertjes van een jaar of 6. De vader stak een stuk vuurwerk aan, dat een seconde of vijf knetterde, waarna er een wolk kruitdamp wegdreef op de winterlucht.