Gezondheid burgemeester Marc Witteman stabiel

Het stinkt eindelijk (bijna) niet meer in Zeist-West

10:57 Jarenlang klaagden buurtbewoners van de rioolwaterzuivering in Zeist-West over stank. Maar sinds Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden deze zomer maatregelen nam, is de geur stukken minder aanwezig. Helemaal weg is hij echter niet.