GGD regio Utrecht sluit achttien coronalocaties (en hier kan je nog wel terecht voor een test of prik)

Aan het einde van het jaar sluit de GGD regio Utrecht achttien test- en vaccinatielocaties. Er blijven in totaal twaalf locaties over om een stokje in je neus te krijgen of een prik in je arm te halen. ,,Nu de meest ingrijpende fase van de coronacrisis achter ons ligt, is het niet meer nodig alle locaties open te houden”, zegt de GGD Utrecht. ,,Met deze capaciteit blijven we klaarstaan voor toekomstige scenario’s.”