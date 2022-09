Gigantisch Utrechts kunstwerk staat al 5 jaar in de kelder; zelfs de kunstenaars hebben het nooit gezien

Metamorfo­se voor statige laan in Leersum na valwind: beuken maken plaats voor lindebomen

Er zijn inmiddels al 135 bomen geplant en in het komende plantseizoen moet een groot deel van de gesneuvelde bomen in Leersum weer worden herplant. De beuken in de Lomboklaan worden vervangen door lindes. Dat staat in het herstelplan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

6 september