Gillen, schreeuwen, slaan en schoppen redt bejaarde Utrechtse (84) van verkrachting door 21-jarige man

Meezoeken naar sporen uit de Tweede Wereldoor­log in Utrecht? Dat kan (en makkelij­ker dan je denkt)

Altijd al eens een loopgraaf of bomkrater willen ontdekken? Sinds deze maand is in de regio een bijzondere speurtocht waaraan iedereen kan meedoen. Scars of War heet dit unieke onderzoek, waarbij het publiek meezoekt naar sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Gewoon, thuis vanachter je computer.

11 juli