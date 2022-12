Ging Utrechter (65) zijn rivaal écht te lijf met keukenmes op ‘overlastplek’ Lucasbolwerk?

Tocht met 120 ligfietsen door hartje Utrecht: ‘Het is alsof je rijdt met grootbeeld televisie’

Ruim honderd ligfietsers hebben in en rondom Utrecht woensdag meegedaan aan de 26ste editie van de Oliebollentocht. De fietstocht wordt verreden in een velomobiel, een overdekte ligfiets die ook wel ‘gele banaan’ of raket wordt genoemd. Organisator Theo van Soest over hoe de tocht is ontstaan en wat er zo mooi is aan het fenomeen ligfietsen.

