Giphart krijgt eerste exemplaar nieuwe roman Jerry Goossens

Zijn nieuwe roman 'Tot Bloed op het Droge' ligt vanaf vandaag in de winkel. Vanmiddag werd deze 'speculatieve roman' van Jerry Goossens, waarin een groep Nederlanders neerstrijkt in een Noord-Afrikaans land om daar - in de woestijn - een nieuwe toekomst op te bouwen, gepresenteerd in de Amsterdamse Athenaeum Boekhandel.