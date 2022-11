Gladde wegen aanpakken én tonnen zout besparen: deze sensoren doen het (en dat is goed voor het milieu)

De kans op een glad wegdek groeit, nu de winter nadert. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) heeft bijzondere sensoren in de weg geplaatst. Doel is om gladde wegen vroegtijdig aan te pakken én tonnen aan zout te besparen. Ton van Vliet (61), coördinator uitvoering, geeft uitleg.

Hoe werken deze wegdeksensoren?

,,De wegdeksensoren meten de wegdektemperatuur, de bodemtemperatuur, het vocht en het zoutgehalte van het wegdek. Daarnaast maken we gebruik van weerstations die de luchtvochtigheid op 1,5 meter hoogte meten. Met al deze data bepalen we samen met de meteorologen van Infoplaza of we wel of niet moeten strooien.’’

Waarom zijn deze data handig?

,,Met de data van de sensoren krijgen we veel sneller een duidelijk beeld van hoe de wegcondities zijn. Voorheen moest de gladheidcoördinator eerst zelf de weg op om bij kwetsbare plekken zoals rotondes te kijken. Nu zien we eerder wanneer de temperaturen gaan dalen en wat het zoutgehalte op het wegdek is. Vooral het zoutgehalte op het wegdek was nattevingerwerk en mede door de ervaring van de coördinator werd toen bepaald of een strooironde weer nodig was. Nu kunnen we op basis van betrouwbare data deze keuzes maken.’’



Quote In het strooisei­zoen van 2021 en 2022 hebben we 730 ton zout gestrooid met gemiddeld 16 strooiron­des Ton van Vliet

Hoeveel kilometers rijden jullie om alles te bestrooien?

,,Dat is afhankelijk van hoe de winter verloopt. Met een kwakkelwinter heb je soms meer werk te doen. Overdag boven nul en ‘s nachts een graadje vorst geeft meer bevriezingen van natte wegdelen, dan met een strenge winter als het heel droog is.’’

Hoeveel strooizout gebruiken jullie in een winter?

,,In het strooiseizoen van 2021 en 2022 hebben we 730 ton zout gestrooid met gemiddeld 16 strooirondes. Het jaar daarvoor was dit aantal maar liefst 1400 ton zout met 36 strooirondes. We bestrijden de gladheid in de gemeenten Soest, Baarn, Zeist, Bunnik en in IJsselstein.’’

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.