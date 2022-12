Gladheid zorgt voor drukte bij Utrechtse ziekenhuizen: ‘Al onze gipskamers zijn bezet’

Zijn strafblad telde al 21 pagina's, en nu staat Roy (31) weer terecht: ‘Vrouwen hebben snel blauwe plekken’

Tegen de 31-jarige Roy V. is woensdag in de rechtbank in Utrecht tweeënhalf jaar gevangenisstraf geëist. V. zou zich schuldig hebben gemaakt aan poging tot doodslag en vrijheidsberoving van een vriendin en mishandeling van zijn levenspartner. Het Openbaar Ministerie eiste ook tbs met dwangverpleging. De maatschappij moet worden beveiligd tegen deze man, stelde het OM.

15 december