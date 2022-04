Gloednieuwe tramhalte in stationsgebied City in Nieuwegein: dit is wat daar allemaal gebeurt

FC De Bilt tussen blijdschap en berusting na domper in slotsecon­de: ‘We moeten positief blijven’

Blijdschap en berusting liggen in sport dicht bij elkaar. FC De Bilt dacht in blessuretijd te winnen van Montfoort SV’19, maar kreeg in de slotseconde een domper te verwerken: 3-3. Voor de eersteklasser, die na een sterke seizoenstart de punten goed kan gebruiken, zijn de druiven zuur. ,,Juist in deze wedstrijd waren we zo veel beter.”

10 april