‘Glutenvrije pieten’ bij intocht Sint in Culemborg

In Utrecht is de nieuwe piet een initiatief van de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV). Volgens de NCV zijn in Nederland zo’n 75.000 kinderen die om medische redenen een strikt en levenslang glutenvrij dieet moeten volgen. Zij kunnen tijdens de intocht van de goedheiligman geen pepernoten of ander strooigoed aannemen en kunnen soms zelfs niet eens met de piet highfiven in verband met kruimels.