Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Utrechtse nieuwsquiz!

Dronken man raast met 176 km/per uur over de weg: ‘Wist niet dat ik nog onder invloed was’

Een vrolijke barbecueavond eindigt in een verkeersdrama als een Poolse arbeidsmigrant onder invloed van bier en wodka achter het stuur van zijn auto kruipt. De man rijdt twee keer de toegestane snelheid en belandt via een fietspad in de sloot. Een mede-inzittende wordt zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.