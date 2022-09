Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Utrechtse nieuwsquiz!

‘Vladimir Poetin haat ze’ en alleen daarom al moeten extra windmolens in de provincie Utrecht komen

De 26 Utrechtse gemeenten zijn gewaarschuwd. Een meerderheid van de politieke partijen in Provinciale Staten wil desnoods locaties aanwijzen waar windmolens moeten komen. Voorstanders van windenergie gooiden woensdagmiddag in het provinciehuis de Russische president in de strijd: ‘Vladimir Poetin haat windmolens’.

7 september