Goed opgelet afgelopen week? Doe dan de Utrechtse nieuwsquiz!

Utrechter (21) vrijgela­ten na dodelijk ongeval in Overvecht, maar autorijden mag hij niet meer

De 21-jarige Utrechter die afgelopen weekeinde gearresteerd werd na een dodelijk ongeluk in Utrecht Overvecht is vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte in de zaak rond de botsing vlakbij winkelcentrum Overvecht, waarbij een 78-jarige vrouw uit Utrecht om het leven kwam.