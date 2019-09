Gökmen Tanis hoeft van rechtbank niet te verschijnen, nabestaande kritisch: ‘Dat moeten ze hem verplichten’

Reactie nabestaande

Wat gebeurde er?

De tweede zitting tegen Gökmen Tanis is op 23 september in de rechtbank in Utrecht. Op 18 maart opende hij het vuur in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. Tijdens de zitting wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. Die behandeling is naar verwachting begin volgend jaar.