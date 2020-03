Gökmen Tanis niet aanwezig bij uitspraak tramaanslag, ook weinig nabestaanden in rechtbank

Normaliter zijn vonnissen openbaar, maar de rechtbanken zijn sinds dinsdag gesloten vanwege het coronavirus. Het was al de bedoeling dat de Tanis vanwege zijn onbeschofte houding tijdens de eerdere zittingen in een aparte ruimte zijn vonnis aan moest horen. Dat zou via een videoverbinding zijn. De rechtbank stelt nu: Voor het vervoer en aanwezigheid van de verdachte zouden een groot aantal mensen van de parketpolitie en de Dienst Justitiële Inrichtingen nodig zijn, die fysiek dicht bij de verdachte en elkaar zouden komen. Gezien de huidige ontwikkelingen is dat onverantwoord.’’

Media kunnen de uitspraak via een livestream volgen. Zes journalisten zijn welkom in de rechtbank om in een aparte videozaal de uitspraak te volgen. De rechtbank doet - anders dan anders- enkelvoudig uitspraak. Dat betekent dat er minder rechters aanwezig zijn bij het uitspreken van het vonnis. Ook is slechts één van de drie officieren van justitie aanwezig. Ook de raadsman van de verdachte zit in de zaal. Mensen die ziek of verkouden zijn wordt gevraagd thuis te blijven.