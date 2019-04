Gökmen Tanis op 1 juli voor de rechter voor aanslag 24 Oktoberplein

De zitting vindt plaats op de rechtbank in Utrecht en is de eerste openbare gelegenheid in de zaak tegen Tanis (37). De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld, maar is een zogeheten pro-formazitting. Daarbij wordt het onderzoek besproken en hoe de zaak verder behandeld zal worden. De rechter-commissaris heeft al eerder besloten dat Tanis tot die zitting in voorarrest blijft.