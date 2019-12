‘Gökmen Tanis werkte wél volledig mee aan reis naar rechtbank, er is géén geweld geweest’

Peter R. de Vries bestrijdt die lezing. ,,Om ongeveer 08.30 uur die ochtend is het personeel van het extra beveiligde vervoer naar de cel van Tanis gegaan om hem te zeggen dat hij naar de rechtbank moest”, zegt De Vries. ,,In eerste instantie zei hij toen dat hij daar geen zin in had en dat hij zich er tegen ging verzetten. Door de directie is toen een onderhandelaar naar voren geschoven, zonder dat er ook maar enig duw- en trekwerk had plaatsgevonden. Die onderhandelaar is met Tanis in gesprek gegaan.”



Volgens De Vries is het die onderhandelaar gelukt om Tanis te overreden toch mee te gaan. ,,Nadat er even op hem is ingepraat, zei Tanis al vrij snel: ‘Oké, dan werk ik wel mee’.”