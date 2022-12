Gonda en Ewoud trouwden tussen de kebabbroodjes in Utrecht (en dát terwijl ze er niet per se weg van zijn)

Heidetuin Driebergen gaat op de schop: dit gaat er gebeuren om de tuin klimaatbe­sten­di­ger te maken

De Heidetuin in Driebergen gaat in januari op de schop. Dan trekt natuurbeheerder Utrechts Landschap er met klein materieel in om dit bij inwoners geliefde, maar erg verwaarloosde park op te knappen en mooier te maken.

18 december