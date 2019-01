Gooier van vuurwerkbom tijdens FC Utrecht – Ajax krijgt taakstraf

In de rechtbank bekende S.E. vanmiddag dat hij het vuurwerk had gegooid, maar dacht dat het een stuk siervuurwerk was. ,,Het leek heel erg op een ander stuk dat ik voor de wedstrijd had gegooid. Daar kwam alleen maar een lichtflits van af. Toen ik de klap hoorde, schrok ik wel. Ik had helemaal niet de bedoeling Onana te laten schrikken of te verwonden. Ik gooide het ook echt heel duidelijk niet in zijn richting.’’

Na het incident ging de man van de tribune af, deed zijn jas uit en ging het supportershome in. Volgens de rechter leek het erop dat hij op die manier aan de politie of beveiliging probeerde te ontkomen. ,,Ik wist dat dat niet zou lukken’’, zei E. vanmiddag. ,,Toen ze me zagen, ben ik rustig meegegaan.’’

Gebaren

Op camerabeelden is echter ook te zien dat een supporter na de knal op de Bunnikside heel erg staat te schreeuwen en gebaren. Volgens de politie is dat dezelfde persoon als de gooier van het vuurwerk. ,,Dat ziet er zeer provocerend uit’’, zei de rechter. ,,Dat ben ik volgens mij niet’’, zei E.

In de rechtbank werden beelden vertoond van het incident. Volgens de verdachte waren die beelden gemanipuleerd. ,,Het geluid van de knal is heel erg versterkt en het lijkt alsof het vuurwerk veel dichter bij hem terechtkomt, maar dat klopt niet.’’

E. zegt dat hij niet wist dat het verboden was om vuurwerk mee naar binnen te nemen, maar ook dat hij het vuurwerk in het stadion van een mede-supporter had gekregen.

Volgens de officier van justitie was er wel degelijk een groot risico dat keeper Onana door het vuurwerk gewond zou zijn geraakt. Ook gelooft hij niet dat E. niet wist wat hij op veld gooide. ,,Dit was niet sfeerverhogend bedoeld, zoals de verdachte beweert. Hij wist heel goed wat hij deed.’’

Toch vond hij een taakstraf op zijn plaats, omdat E. niet eerder voor een soortgelijk feit is veroordeeld en zijn werk bij een witgoedbedrijf door een gevangenisstraf in gevaar zou kunnen komen. Hij vroeg om 150 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van zestig dagen. E. zat tijdens de kerst al vier dagen in voorarrest. De rechtbank zei te geloven dat de man niet de bedoeling had iemand zwaar te verwonden, maar dat risico nam hij wel bewust. Ze ging daarom mee in de eis van de officier van justitie.