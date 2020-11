Gordon neemt afscheid van Henk Baas (103) uit Schalkwijk: ‘Een machtig mooie man’

Henk Baas (102) ging een dagje op pad met Gordon: Naar de kerk, zoals elke week

25 januari Schalkwijker Henk Baas is 102 jaar oud en woont nog op zichzelf aan de Brink. Voor diens programma 100 Jaar Jong kreeg hij onlangs Gordon over de vloer. Maandag is de uitzending. Dan zit het hele dorp voor de buis, want in Schalkwijk kent iedereen Henk Baas.