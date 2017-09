Politie en gemeente doen er ogenschijnlijk alles aan om de daders van de vele autobranden in Culemborg op te sporen, vinden de meeste politici in het stadje aan de Lek. Het is nu aan de burgers om met dé gouden tip naar de politie te stappen, stellen zij. ,,Zorg dat mensen weten dat ze volstrekt anoniem aangifte kunnen doen’’, zegt fractievoorzitter Daniël Jumelet van de ChristenUnie.

In de nacht van dinsdag op woensdag gingen er voor de derde keer in drie dagen auto’s in vlammen op. Jumelet is ervan overtuigd dat er mensen zijn die weten wie de brandstichters zijn die de stad al maanden terroriseren. In 2016 en 2017 vlogen al zeker zestig auto’s in brand en er lijkt geen einde te komen aan de reeks brandstichtingen. ,,Het kan niet anders dan dat er mensen zijn die weten wie dit doet. Er liggen alleen drempels om de daders aan te geven. Het kan om familie gaan of er is sprake van intimidatie waardoor mensen bang worden.’’

Jumelet en andere politici uit de gemeenteraad willen daarom dat de gemeente iedere bewoner duidelijk maakt hoe hij anoniem aangifte kan doen. ,,Laat mensen, desnoods via een ansichtkaart in elke brievenbus, weten welke stappen ze kunnen zetten en toch anoniem blijven.’’

Zware zaken

Voor eenvoudige misdrijven is er het bekende ‘Meld Misdaad Anoniem’, maar de politie heeft volgens Jumelet ook verteld dat het Team Criminele Inlichtingen, dat zwaardere zaken aanpakt, openstaat voor meldingen over de mogelijke brandstichters. ,,Ik wist ook niet dat dat bestond, dus er zullen wel meer inwoners van Culemborg zijn die dit niet weten.’’ Desondanks adviseert de politie uitsluitend Meld Misdaad Anoniem te benaderen voor tips.

Volgens verschillende politici heeft burgemeester Gerdo van Grootheest in een vertrouwelijk overleg met de fractievoorzitters laten weten dat er gewerkt wordt aan zoiets als een ‘aangiftewijzer’ voor alle burgers. ,,Anoniem aangifte doen is inderdaad helemaal niet zo simpel’’, beaamt Huib Clarisse van D66. ,,Als iemand al wat informatie met de wijkagent heeft uitgewisseld, is die anonimiteit al weg. Dan loop je het risico dat er vrijspraak voor een dader volgt wegens ‘onrechtmatig verkregen bewijs’, zegt de fractievoorzitter van D66.

Fractievoorzitter Marieke Mulder van de PvdA vindt ook dat de burger op dat punt beter geïnformeerd moet worden. ,,Dit is alleen op te lossen, als de aangever zich veilig genoeg voelt om op te staan.’’

Vertrouwelijk

Burgemeester Van Grootheest heeft inmiddels al in meerdere vertrouwelijke bijeenkomsten met de politieke partijen uit de doeken gedaan wat de politie en de gemeente allemaal doen om de daders op te sporen. Hij kan en wil dat niet met het publiek delen om het onderzoek niet in gevaar te brengen of de daders op ideeën te brengen.

,,Soms vraag je je als burger natuurlijk weleens af of er alles aan gedaan wordt om dit te stoppen. Dat doe ik ook’’, zegt Clarisse. ,,We zitten natuurlijk in een uithoek van de politieregio, dus de vraag is weleens of we wel voldoende in beeld zijn. Maar als ik de burgemeester hoor, denk ik dat alle politieke partijen er wel van overtuigd zijn dat dat zo is.’’