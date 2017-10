Grafisch atelier Kapitaal Utrecht: 'Wij maken iets los'

Video Marjolijn (36) knipt mensen in de buitenlucht: 'Ik ben geen gewone kapper'

18 oktober Marjolijn Duermeijer (36) is grachten- en strandkapper. Marjolijn: ,,Ik heb een passie voor haar. En ik ben een buitenmens. Het was mijn droom die twee dingen te combineren. Ik ben geen gewone kapper. Ik ben ruim een uur met een klant bezig, probeer mensen iets mee te geven. Ik voel aan of ze stilte willen of juist behoefte hebben aan een goed gesprek.”