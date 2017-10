Grand Café Mazaka Vianen gesloten door burgemeester

Horecagelegenheden moeten aan verschillende eisen voldoen in verband met de veiligheid van bezoekers en omwonenden. Als een exploitant aan die eisen voldoet, wordt een vergunning verstrekt. „Het is in onze gemeente gebruikelijk om toe te staan dat horecazaken open zijn in aanloop naar het verstrekken van de vergunningen”, aldus de gemeente in een verklaring. „Echter, het is dan wel van belang dat de exploitant zo snel mogelijk alles op orde heeft zodat de vergunningen verleend kunnen worden.”