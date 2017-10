Grasland in Wijk bij Duurstede moet één grote bloemenzee worden

De bloemenweide is het eerste grote project van ‘Groen aan de Buurt’, waarin bewoners het initiatief nemen om natuur in hun eigen buurt te ontwikkelen. Initiatiefnemer is de Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede. Sonja Fris van deze vereniging: ,,Het is een landelijke trend om bloemrijke plekken te maken. Die zijn om ecologische redenen hard nodig: meer bijen, meer vlinders. Net zo belangrijk is dat je met bloemenweides het landschap fleuriger maakt, waardoor mensen meer van het landschap kunnen genieten.’’