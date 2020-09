Grasmus besmet met Westnijlvirus in regio Utrecht, mensen kunnen ook worden besmet

De grasmus is eind augustus gevangen en getest en bleek het virus te dragen. Het is voor het eerst dat in Nederland een besmetting is vastgesteld. Wel zijn er eerder antistoffen aangetroffen bij vogels in het land, wat erop duidt dat ze het virus, dat vooral bij vogels voorkomt en wordt overgebracht door muggen, hebben gehad. Omdat de grasmus positief is getest in de zomer, is het zeer waarschijnlijk dat deze mus het virus in Nederland heeft opgelopen, meent het RIVM. Dezelfde vogel was in het voorjaar ook gevangen en negatief getest.