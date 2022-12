Gratis 15.000 bomen beschikbaar voor grondeigenaren in provincie Utrecht

Journalis­ten van EO bruut bestolen van peperdure camera: ‘De bedoeling was; meenemen en wegrennen’

De beroving en mishandeling van een EO-cameraploeg in Leidsche Rijn in april dit jaar was géén aanval op de persvrijheid, maar een gevalletje ordinair winstbejag. Dat bleek dinsdag tijdens de strafzaak tegen een destijds net 18-jarige Utrechter, die er samen met een kompaan met een peperdure camera vandoor ging.

