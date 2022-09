Gratis afval wegbrengen buiten je eigen woonplaats? Er wordt straks strenger gecontroleerd

Het afvalbedrijf is verantwoordelijk voor de afvalverwerking in Nieuwegein, IJsselstein, Zeist, Bunnik, Baarn en Soest. Wie binnenkort met zijn resterende klusspullen of het resultaat van een uitgemeste schuur of zolder naar een milieustraat komt, kan erop rekenen dat hij of zij moet aantonen uit de betreffende gemeente te komen.

Gescheiden inleveren

Ook komt er een scherpere controle op de hoeveelheid afval die mensen komen brengen. Bedrijfsafval is eveneens niet welkom. Op de afvalbrengstations van RMN is het mogelijk om ruim 25 soorten afval en grondstoffen gescheiden in te leveren, maar die mogelijkheid is er alleen voor particulieren.

De gemeenten voor wie RMN de afvalverwerking − waaronder de verwerking van huisvuil − verzorgt, dragen samen verantwoordelijkheid voor de dekking van de kosten. Doordat veel mensen in de coronajaren begonnen met het uitmesten van hun huis of veel nieuwe aankopen deden waardoor ze veel verpakkingsafval hadden, betekende dat een hogere rekening. Die kwam uiteindelijk via de afvalstoffenheffing terecht op het bordje van inwoners.

Wanneer RMN afval moet verwerken van mensen die niet in de bediende gemeenten wonen, kan dat leiden tot meerwerk en hogere kosten voor de gemeenten en hun inwoners. Ook het eigen gedrag van inwoners kan van invloed zijn op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Zo loont afval scheiden: recyclen is goedkoper dan afval verbranden.

