Gratis danslessen in oude V&D in Veenendaal

,,Dit is een stunt, een stukje promotie van onze dansschool.’’ Marcel Nagtegaal, een van de directeuren van Elevate, windt er geen doekjes om. Hij zet zijn dansschool in de spotlights om meer potentiële dansers te enthousiasmeren. ,,We hebben nu 550 leden en willen er nog zo'n 200 bij. Dan houden we namelijk zonder enige vorm van subsidie ons hoofd boven water. Toen ik via via de kans kreeg om tot het einde van het jaar in de oude V&D danslessen te houden heb ik die kans gepakt. Hier zijn we goed zichtbaar.’’