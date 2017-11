Gratis koffie in ruil voor bezwaar blijkt ludieke actie

De gemeente ziet dit echter niet zitten en heeft de aanvraag afgewezen. Matthijs Keuning, persvoorlichter van de gemeente Utrecht, laat weten dat bij toewijzing van de vergunning de balans verstoord raakt in de straat. ,,Er is een mix tussen winkels en horeca. De gemeente heeft gekeken naar de aanvraag en heeft besloten dat het niet wenselijk is om de winkelbestemming, die op het pand zit, te veranderen.’’ De bezwaartermijn tegen de afwijzing loopt nog drie weken door. Op dit moment heeft de gemeente nog geen bezwaren ontvangen. ,,De eigenaar en andere belanghebbende mogen uiteraard bezwaar indienen. Klanten worden niet als belanghebbende gezien dus die bezwaren worden niet ontvankelijke verklaard’’, vertelt Keuning. The Village Coffee kan met een stapel bezwaren wel laten zien aan de gemeente Utrecht dat ze veel steun krijgen.

Eigen leven

Lennaert Meijboom, mede-eigenaar van The Village, laat in een reactie via email weten dat het gaat om een 'ludieke actie', die niet bedoeld is om mensen te trekken en de gemeente te overspoelen met bezwaren. ,,Het is een beetje een eigen leven gaan leiden. De actie was vooral als grap bedoelt naar onze vaste gasten.’’