Gratis ontbijt voor arme Utrechtse scholieren: ‘Steeds vaker wordt duidelijk dat er thuis gewoon niets was’

Voor Jerry is het duidelijk: Utrecht zit niet te wachten op de kassaloze Aldi: 'Noord-Koreaanse hotelkamer'

Het was zo’n dag waarover je tijdens het heetst van de zomer heimelijk fantaseerde, maar die je, nu het eenmaal zover was, onmiddellijk naar tropische waarden deed terugverlangen. De lucht was asgrijs, de wolken, aangedreven door een guur windje, waren nog een tint donkerder, en de regen geselde het plaveisel.

28 september