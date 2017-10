Gratis verkeersles voor ouderen in Utrechtse Heuvelrug

Verkeersregels en het verkeer zelf veranderen en daarom is het volgens wethouder Henk Veldhuizen geen overbodige luxe om bij te blijven. Veldhuizen: „Neem de opkomst van de e-bikes. Niemand houdt er rekening mee dat fietsers zo hard rijden. Of je nu voorrang hebt of niet, het is als e-biker echt verstandig om drie keer te kijken voor je oversteekt. Van een auto verlies je altijd.” Automobilist, fietser of e-biker; iedereen is volgens de wethouder welkom om deel te nemen aan de verkeerscursus.



De cursus wordt dankzij subsidie van de provincie gratis aangeboden in het Cultuurhuis in Doorn. Er is plek voor 35 deelnemers. Van hen wordt verwacht dat ze op beide dagen, 7 november en 12 december van 14.00 tot 16.00 uur, aanwezig zijn. Aanmelden kan via Veilig Verkeer Nederland. Mail steunpuntwest@vvn.nl of bel VVN Steunpunt West 088-524 88 38.