Gratis zwemles voor Biltse kinderen met U-pas

Leersum trots op gouden ma­jo­ret­te­meis­jes: 'Kers op de taart'

18:03 Voor Gerda van Helden is de Europese titel voor de majorettemeisjes van het Leersumse EMM het hoogtepunt in haar lange carrière als trainster. Ze haalde al eens zilver en brons, maar met EK-goud is haar prijzenkast compleet. Van Helden is trots en dat is heel Leersum met haar.