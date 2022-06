Graven tussen de dagjesmensen: dit recreatieterrein krijgt een zwemplas, paviljoen én nieuwe natuur

Een zwemplas met strand, een horecapaviljoen en nieuwe riviernatuur: de herinrichting van recreatieterrein Salmsteke is na jaren voorbereiding begonnen. Met ’s werelds eerste middelzware rupsgraafmachine op waterstof is donderdagmiddag de officiële starthandeling uitgevoerd.

Gecombineerd met de noodzakelijke dijkversterking zullen bezoekers en omwonenden van het bovenregionale recreatiegebied aan de Lek tot maart 2024 te maken hebben met werkzaamheden.

‘Het verkeer wordt omgeleid en de rust die u eerder vond in het gebied Salmsteke is ineens weg. Wij vragen hiervoor uw begrip’, stelt waterschap De Stichtse Rijnlanden meteen maar als disclaimer in haar nieuwsbrief voor recreanten en omwonenden. De zwemplas wordt gegraven midden tussen de dagjesmensen op de weiden in de uiterwaard.

Veilig zwemmen

Ze krijgen er straks iets voor terug: een recreatieplas waarin het in tegenstelling tot in de rivier veilig zwemmen is, met strand en ligweides en een paviljoen met terras. Het is niet alleen commercie wat er blinkt: gaandeweg wordt met het graven van een nevengeul ook flink wat verdwenen natuur teruggebracht, bestaande natuur versterkt en wandelgebied uitgebreid. Met een virtuele bril konden bezoekers alvast in 3D zien hoe het er na de metamorfose uit komt te zien.

Door het herinrichtingsplan van Salmsteke en de uiterwaard is de versterking van het stuk Lekdijk tussen Jaarsveld en de Rolafweg-Zuid bij Lopik als één van de eerste aan de beurt in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Grootste operatie

Dit om beide operaties zo efficiënt mogelijk te combineren en daardoor de overlast te beperken. De komende dertig jaar werken de waterschappen en het Rijk samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken. Daarin wordt in totaal 1500 kilometer aan dijken versterkt. Tussen Amerongen en Schoonhoven gaat het om 55 kilometer Lekdijk die een groot deel van de Randstad beschermt tegen overstromingen.

Het project Sterke Lekdijk is ‘een voorbeeld van innovatie, duurzaamheid en efficiëntie’. Zo heeft uitvoerder Mourik Infra speciaal voor dit project de eerste rupsgraafmachine met elektromotor op waterstof ontwikkeld en gebouwd. ,,De bedoeling is een volledig emissieloze aanleg van de dijkversterking in 2029. Deze dijkversterking is leidend voor de volgende dijkversterkingen in Nederland’’, zegt woordvoerder Rudy van der Linden van waterschap De Stichtse Rijnlanden, één van de zes betrokken partijen.

De andere vijf zijn recreatieschap De Stichtse Groenlanden, de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de gemeente Lopik. Het kostte jaren om alle belangen op elkaar af te stemmen. Geen jachthaven dus en geen grootschalige horeca, zoals de eerste schetsen uit 2012 suggereerden.

Bescheiden

De horeca blijft met 450 vierkante meter relatief bescheiden en er mogen niet meer dan twee grote evenementen per jaar plaatsvinden. Een exploitant is er nog niet: ,,Daarvoor gaan we pas volgend voorjaar werven, als de zwemplas is opgeleverd’’, aldus Maarten van der Kuijl van het recreatieschap. ,,Dan is het hier nog een bouwplaats. Ons uitgangspunt is dat de exploitant zelf zijn paviljoen laat bouwen.’’

In de tussentijd kunnen recreanten online bestellingen doen bij uitbater Happy Food, die dit jaar geen snackwagen op Salmsteke zet, maar hier wel bezorgt. Als de klant omschrijft waar hij zit wordt de consumptie afgeleverd.

