Greenpeace plakt posters op ruim honderd Rabobanken wegens stikstofcrisis

Klimaatac­ti­vis­ten die actie voerden bij Rabobank moeten van OM boetes betalen: ‘Wie is hier nou echt aan het vernielen?’

Tegen zes klimaatactivisten uit Ede, Wageningen en Nijmegen is vrijdag 425 euro boete geëist voor het beplakken van het Rabobank-hoofdkantoor in Utrecht met posters. De officier van justitie sprak van ‘een zinloze en doelloze vernieling’, maar volgens een 31-jarige Nijmegenaar was hun vervolging ‘een poging om activisten die opkomen voor al het leven op aarde monddood te maken’.