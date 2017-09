Grensruzie lijkt voorbij: Veeneind blijft horen bij Rhenen

Burgemeester Hans van der Pas wees nogmaals op het onafhankelijke draagvlakonderzoek dat Bureau Berenschot in opdracht van de gemeenten Rhenen en Veenendaal had gemaakt: ,,Er is geen duidelijke meerderheid voor blijven bij Rhenen of overgaan naar Veenendaal. En problemen waarmee sommige inwoners kampen worden niet allemaal opgelost door een grenscorrectie.’’



Hij bestreed dat er een grensruzie zou zijn ontstaan tussen Rhenen en de ruim drie keer zo grote buurman Veenendaal: ,,We hoeven helemaal geen vrede te sluiten, want er was geen oorlog. We blijven goed samenwerkende buren en we gaan ook samen de problemen aanpakken die mensen ervaren in het Veeneind door de soms warrige loop van de gemeentegrens.’’