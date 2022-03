Grieks restaurant in Lunetten andermaal doelwit; pui ingeslagen en kassa meegenomen

GroenLinks is nu de baas in De Bilt; komen de hippe koffieten­tjes en ve­ga-restau­rants eraan?

De politieke kaart in De Bilt is van kleur veranderd na de gemeenteraadsverkiezingen. De Bilt, Bilthoven-Zuid en Groenekan zijn nu van GroenLinks. VVD blijft de baas in het welvarende Bilthoven-Noord en Hollandsche Rading, terwijl SGP nog steeds domineert in de gereformeerde kernen Maartensdijk en Westbroek. Wordt De Bilt straks overspoeld met hippe koffietentjes en veganistische restaurants?

21 maart