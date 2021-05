Grieks-Utrechtse Stefania zet zaal in vuur en vlam na wervelend optreden Songfestival

Dat ze met de gedurfde act voor haar nummer Last Dance, waarmee ze Griekenland vertegenwoordigt, een groot risico namen, wist ze, vertelde Stefania Liberakakis al eerder. Maar toen woensdagmiddag de techniek hen in de steek liet en delen van haar dansers ondanks de green screen-techniek toch zichtbaar in beeld kwamen – terwijl dat absoluut níet de bedoeling is – zakte de moed haar even naar de schoenen. ,,Ik had flinke paniek. Gelukkig kwamen de mensen van Ahoy er al snel achter wat de oorzaak was. Voor mij treedt Tsjechië op en die gebruiken veel rook. Door de rook werkte de green screen niet goed en waren er toch nog stukken van de dansers te zien”, vertelt ze via een videoverbinding.