Griekse dansclub bestaat 60 jaar in Utrecht: ‘Ik zou het geen moment willen missen’

Bij menig persoon gaat er wel een belletje rinkelen als je het hebt over de sirtaki. Maar de Griekse dans bestaat uit nog veel meer en dit jaar bestaat de Griekse dansgroep Pigasos in Utrecht 60 jaar. Reden voor een interview met Margreet Hamoen (59), penningmeester van Pigasos.

Hoe is de dansclub ontstaan?

,,In het begin was het een clubje Griekse gastarbeiders die hier in Utrecht woonden en heimwee hadden naar hun thuisland. Ze kwamen daarom bij elkaar om te gaan dansen. In 1964 is dat vervolgens snel gegroeid vanwege de film ‘Zorba de Griek’. Door die film werd Griekenland opeens gigantisch populair. Utrechters wilden Grieks eten, Griekse muziek luisteren en dus dansen.”

Met hoeveel zijn jullie nu dan?

,,In de groepsapp zitten momenteel zo'n twintig deelnemers, maar dat zijn met name vrouwen. We staan te springen om mannen en jonge mensen.”

Nou, maak me warm! Wat is er zo leuk aan Griekse dans?

,,Het is heel anders dan het Nederlandse stijldansen. Daarbij heb je een partner nodig, maar dat hoeft bij het Grieks volksdansen niet. Je danst in een cirkel en dat vind ik heel mooi. Het geeft een gevoel van samenzijn. Ik doe het sinds mijn 23ste en ben nu 59 jaar, en ik zou het geen moment willen missen.”

Het begint dus nog niet te vervelen na 60 jaar.

,,Nee, absoluut niet. Dansen is de gezondste sport die er bestaat. Je moet passen onthouden, choreografie onthouden en bent in beweging. Het is de beste remedie tegen alzheimer.”

Op naar het 100-jarig jubileum neem ik aan dan?

,,Nou ja, de coronaperiode hebben we ternauwernood overleefd. We hadden toen geen zaal meer en de Griekse vereniging hield op met bestaan, maar ik en de huidige voorzitter Selini Sideris dachten toen van: ‘Die stomme corona gaat ons niet nekken. We gaan ermee door’. Inmiddels hebben we subsidie van de gemeente. Dat helpt heel erg met het huren van de zaal en het betalen van de dansdocenten, dus die 100 jaar gaan we hopelijk halen. Maar of ik er dan nog ben, weet ik niet haha.”

Op de website van de Griekse dansclub is meer informatie te vinden.

Volledig scherm De sirtaki-dansrage in de jaren 60. © Stichting Pigasos

