Griekse songfestival-deelneemster Stefania (17) uit Utrecht: ‘Waarom ik Grieks ben? Omdat ik heel veel eet’

Mimoun H. (71) hoort opnieuw 20 jaar cel eisen voor doden van zijn vrouw en giganti­sche brand

17:20 De kans dat Mimoun H. (71) zijn laatste levensjaren in de cel slijt is groot. Tegen de Utrechter is een gevangenisstraf van twintig jaar geëist, voor het ombrengen van zijn echtgenoot en het in brand steken van hun appartement aan de Marshalllaan in Kanaleneiland.