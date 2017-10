Griezelige spooktocht in Maarssen

Boekenfestijn in oud V&D-pand komt met boekenbeurs

28 oktober Boekenfestijn opende vandaag voor het eerst haar deuren in het voormalig V&D-pand in Zeist en heeft nu al plannen om uit te breiden. De boekenoutlet wil in december hoogstwaarschijnlijk alle verdiepingen van het pand gebruiken voor een boekenbeurs.