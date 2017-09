Groeiend verzet tegen verplaatsing industrieterrein Leersum

Het huidige terrein moet plaatsmaken voor woningbouw in een plan van projectontwikkelaar Janssen de Jong. Die wil het bedrijventerrein verplaatsen naar de andere kant van de weg, waardoor het daar gelegen volkstuinencomplex zou moeten wijken. Dat plan stuitte al op grote weerstand van natuurclubs en de volkstuindersvereniging De Wildbaan. Nu verzetten ook steeds meer politieke partijen zich tegen de verplaatsing van de bedrijven.

Het terrein is een hoofdpijndossier aan het worden voor het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Er wordt al veertien jaar over gesproken. Een eerste bestemmingsplan werd door de Raad van State door midden gescheurd, omdat een dassenburcht over het hoofd was gezien. Voor een aangepast bestemmingsplan moet de projectontwikkelaar onderzoek doen.

Volkstuinen verplaatsen

Wethouder Gerrit Boonzaaijer heeft om een brief met resultaten van dat onderzoek gevraagd, maar die is nog niet binnen. Hij heeft ook laten weten dat het verplaatsen van het volkstuinencomplex moeilijk wordt. „Dat willen de meeste mensen niet in hun omgeving.”

Als de brief op tafel komt, zal Lyander Schmitz van de SP een motie indienen tegen het plan. Hij krijgt al steun van de fracties van Open, BVH en ChristenUnie. „Dat is nog geen meerderheid, maar de VVD en het CDA, die altijd voorstander zijn geweest, bewegen een beetje onze kant op.”