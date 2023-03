Groen opofferen voor woningbouw? Zo reageren lezers: ‘Laat de natuur met rust’

Huizen bouwen in deze weilanden? Provincie Utrecht wil het absoluut niet, ondanks woningte­kort

Het woningtekort in de provincie Utrecht is groot. Er moeten de komende jaren tienduizenden woningen worden bijgebouwd. Maar de grote vraag is: wáár? Net zoals veel andere gemeenten ziet Houten de oplossing in uitbreiding in haar groene buitengebied. Niets daarvan zegt de provincie, die kiest voor binnenstedelijk bouwen. ,,We moeten niet lukraak ons groen opofferen.”